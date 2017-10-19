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ОДКБ ожидает повышения активности террористов на севере Афганистана


ОДКБ ожидает весной повышения террористической угрозы с севера Афганистана, где сейчас скопилось порядка 7 тысяч боевиков, в связи с чем будет проведена необходимая подготовка, заявил в четверг генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На севере Афганистана скапливаются большие и серьезные силы "Талибан"*, кроме того там появился уже ИГИЛ*. Их на севере Афганистана мы насчитываем около семи тысяч. Это все очень серьезно", — сообщил Хачатуров в рамках открытия молодежного форума ОДКБ в Белграде.

По его словам, сейчас горы в Таджикистане покрылись снегом и "этим террористам там трудно что-то сделать".

"Но к весне надо быть готовым. Поэтому мы сейчас проведем учения, чтобы показать врагу, что мы готовы их встретить и наказать их, если они попробуют вторгнуться на территорию республики Таджикистан — участника Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул Хачатуров.

 

 



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