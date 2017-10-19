Премьер-министр Армении принял посла России

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла России в Армении Ивана Волынкина

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили текущую повестку армяно-российских союзнических отношений.

Собеседники отметили важность дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами, и в этом контексте обсудили вопросы, связанные с увеличением объемов торгового оборота.

Были затронуты и другие вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Армению и запланированным в Ереване заседанием Евразийского межправительственного совета.