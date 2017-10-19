Китайские интернет-пользователи уже более суток соревнуются в новой онлайн-игре "Похлопай речи ", которую глава КНР произнес на открытии 19-го съезда Компартии Китая в среду, к настоящему моменту лидеру КПК виртуально "похлопали" более миллиона человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Си Цзиньпин на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая произнес самую долгую речь в истории страны, она продолжалась три часа 26 минут, текст речи состоял из 32,3 тысячи иероглифов. Вживую речь китайского лидера слушали более 2,3 тысячи делегатов и почти столько же журналистов, она прерывалась аплодисментами 71 раз.

Компания Tencent предложила всем, кто не смог поаплодировать Си Цзиньпину в Доме народных собраний в Пекине, сделать это в интернете, и выпустила простую игру, которая за сутки стала настоящим хитом в китайском сегменте интернета.

Разработчики предлагают пользователям прослушать 20-секундный отрывок речи китайского лидера, после чего появляется кнопка с надписью "я хочу похлопать", пользователь нажимает ее и после трехсекундного обратного отсчета можно начать "аплодировать". В нижней части экрана появляется желтое поле, по которому нужно стучать пальцем в течение 19 секунд, в правой части экрана можно сразу видеть свой результат.