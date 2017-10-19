Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике продолжает выступления на первенстве Европы. В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал серебряным призером молодежного первенства Европы, показав результат 343 кг по итогам двоеборья.

Карен Авагян, показав результат 339 кг по итогам двоеборья, занял 4-е место.