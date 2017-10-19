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Гроссмейстер Карен Григорян – второй на Филиппинском турнире


Гроссмейстер Карен Григорян завершил выступления  на Филиппинском турнире. Как передает «Арменпресс», после 9-го тура он набрал 7 очков и занял второе место. На первом месте – англичанин Найджел Шорт.

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