Глава генштаба Ирана обсудил с Асадом военное сотрудничество

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери в сопровождении делегации встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения стран, в первую очередь, военное сотрудничество. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба сирийского лидера.

"Встреча… затронула продвинутый этап, на который вышли братские отношения Сирии и Ирана во всех областях, в первую очередь, военное сотрудничество, которое переживает качественное развитие в войне, которую ведут Сирия и ее союзники, в авангарде которых Иран, против терроризма", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Бакери передал Асаду послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с поздравлениями по случаю побед над терроризмом в Сирии.

Асад поблагодарил Хаменеи и назвал народ и ВС Ирана главным партнером в победах над терроризмом в Сирии. По его словам, успех в уничтожении терроризма наносит "серьезный удар по западным проектам в отношении (ближневосточного) региона", поэтому "некоторые страны продолжают поддерживать террористические группировки в Сирии и в регионе".

Как сообщало ранее иранское агентство Tasnim, Бакери прибыл в Сирию во вторник вечером.