Иракский суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана

Ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула был выдан судом Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

Телеканал отмечает, что причиной такого распоряжения суда стало заявление курдского вице-президента о том, что вошедшие в Киркук иракские военные являются "оккупантами".

При этом Расулу может грозить уголовная ответственность в виде семи лет лишения свободы за разжигание ненависти.

На прошлой неделе Расул отдал приказ о переброске 6 тыс. бойцов курдского ополчения "пешмерга" в район Киркука, также заявив о том, что Курдистан не боится угроз ни с чьей стороны.