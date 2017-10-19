Иракский суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана
16:20, 19 Октябрь, 2017
Ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула был выдан судом Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".
Телеканал отмечает, что причиной такого распоряжения суда стало заявление курдского вице-президента о том, что вошедшие в Киркук иракские военные являются "оккупантами".
При этом Расулу может грозить уголовная ответственность в виде семи лет лишения свободы за разжигание ненависти.
На прошлой неделе Расул отдал приказ о переброске 6 тыс. бойцов курдского ополчения "пешмерга" в район Киркука, также заявив о том, что Курдистан не боится угроз ни с чьей стороны.