Песков: Кремль не готовит предвыборную кампанию Собчак и не консультирует ее

Кремль не занимается подготовкой кампании Ксении Собчак, заявившей ранее о намерении участвовать в президентских выборах. "Нет, это не так", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, помогает ли администрация главы государства потенциальному кандидату в подготовке кампании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель Кремля не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Владимир Путин на встрече с Собчак якобы выразил недовольство ее планами баллотироваться в президенты. Песков пояснил, что сам он на этой встрече не был.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле Собчак "достойным соперником", пресс-секретарь президента отметил, что сама избирательная кампания еще не началась и никто из кандидатов не зарегистрирован. "Пока вряд ли можно говорить о каких-то соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться", - считает он. По словам Пескова, сейчас Путин полностью сконцентрирован на президентской работе"





