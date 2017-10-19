Баку прибегает к примитивным спекуляциям: Эдвард Налбандян ответил Мамедьярову

Прискорбно, что после состоявшегося 16 октября в Женеве саммита с участием президентов Армении и Азербайджана Баку вновь пытается прибегнуть к дешевым, примитивным спекуляциям, заявляя, будто достигнута договоренность не говорить об урегулировании проблемы после саммита. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на четвертом Армянском форуме Европы.

«Очевидно, почему Баку это делает. Потому что пытается избежать ответственности за свою деструктивную политику», – сказал он.

Эдвард Налбандян подчеркнул, что итоги встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве отражены в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИД двух стран.

«Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Президенты договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для ослабления напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили свое удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они выразили готовность работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию карабахского конфликта. В качестве следующего шага в ближайшем будущем сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел», – сказал Налбандян.



Он отметил, что армянская сторона выступала и выступает за мирную развязку карабахской проблемы путем переговоров и снижение напряженности, что отражено в совместном заявлении.

«После практически 16-месячного перерыва при умелом посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ стало возможным организовать встречу президентов, что само по себе можно оценить позитивно.

Впервые за 4 года стало возможным принятие хоть и достаточно короткого, но совместного заявления – с участием глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей. Как известно, ранее Армения многократно выражала готовность присоединиться к заявлениям посредников, однако Азербайджан постоянно отказывался выступать с совместным заявлением», – указал Налбандян.

Обратившись к деструктивной политике официального Баку, министр отметил:

«Во-первых, ещё не удалось справиться с ущербом, причиненным переговорному процессу вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года.

Во-вторых, Баку отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, которые нацелены на создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса. Как известно, Азербайджан, как и в прошлом, многократно отступал от договоренностей, ставя под вопрос свою способность к их реализации.

В-третьих, Азербайджан отказывается подтвердить принципы урегулирования карабахского конфликта, которые были представлены странами-сопредседателями в качестве основы урегулирования. В частности, принципы неприменения силы и угрозы силой, самоопределения и территориальной целостности.

В-четвертых, несмотря на многочисленные призывы сопредседателей МГ ОБСЕ уважать бессрочные трехсторонние соглашения о прекращении огня 1994-1995 гг., Баку продолжает грубо нарушать перемирие».

По словам Э. Налбандяна, Армения убеждена, что необходимо вести интенсивные переговоры.

«Армения глубоко убеждена, что, если Азербайджан выполнит призывы сопредседателей – будет неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, претворит в жизнь достигнутые ранее договоренности, подтвердит свою приверженность предложенным посредниками принципам урегулирования проблемы, примет конструктивное участие в переговорах, то тогда появится возможность для продвижения переговорного процесса.

Армения вместе со странами-сопредседателями продолжит прилагать усилия в направлении исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта.

Поскольку я начал свою речь, ссылаясь на резолюции Европарламента, хотел бы резюмировать, упомянув одну из них – принятую в 1999 году резолюцию, в которой закреплено, что Нагорный Карабах провозгласил свою независимость, следуя аналогичным заявлениям бывших советских республик. Конечно, Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана и никогда не может быть, как многократно отмечал президент Армении Серж Саргсян», – отметил глава МИД РА.