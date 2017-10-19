В Женеве президенты согласились предпринять шаги по снижению напряженности: министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян передает детали

Во время встречи в Женеве президенты Армении и Азербайджана согласились предпринять шаги по интенсификации переговорного процесса и принять дополнительные меры по снижению напряженности. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на четвертом Армянском форуме Европы.

«Мирное урегулирование карабахского конфликта – среди главнейших приоритетов внешней политики Армении. Как известно, 3 дня назад в Женеве прошел саммит президентов Армении и Азербайджана. Что касается его непосредственных результатов, то они отражены в заявлениях министров иностранных дел и сопредседателей. Встреча прошла в конструктивном русле. Во время встречи в Женеве президенты Армении и Азербайджана согласились предпринять шаги по интенсификации переговорного процесса и принять дополнительные меры по снижению напряженности. Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с прошедшими прямыми переговорами. Они выразили готовность работать со сторонами как посредники в мирном разрешении конфликта. Как следующий шаг, сопредседатели в ближайшем будущем проведут рабочие встречи с министрами иностранных дел»,-сказал Эдвард Налбандян.

Он подчеркнул, что армянская сторона всегда выступала и выступает за мирное разрешение конфликта и снижение напряженности, что было отражено в совместном заявлении. После перерыва продолжительностью около 16 месяцев, при умелом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ удалось организовать встречу президентов двух стран , что само по себе оценивается положительно. Впервые почти за 4 года впервые удалось, хотя и довольно кратко, принять совместное заявление министров иностранных дел и сопредседателей. Как известно, ранее Армения много раз выражала готовность присоединиться к заявлениям сопредседателей, однако Азербайджан отказывался от этого»,- сказал Эдвард Налбандян.