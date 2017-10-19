Найден быстрый способ побороть ожирение

Американские исследователи разработали препарат, инъекции которого снижают аппетит, позволяют бороться с лишним весом и уменьшают риск развития диабета. Вещество было успешно протестировано на обезьянах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание New Scientist.

Действующим компонентом препарата является белок GDF15. Показано, что он регулирует массу тела у животных, включая человека. Кроме того, эксперименты на грызунах показали, что белок помогает предотвратить отложения жира и ускорить сжигание в организме. Однако GDF15 быстро разрушается, попадая в кровь.

Исследователи добавили к белку фрагменты антител, что увеличило продолжительность функционирования GDF15. Эксперименты на обезьянах, страдающих ожирением, показали, что животные стали потреблять на 40 процентов меньше пищи, чем обычно. Еженедельные инъекции привели к потере массы тела на 10 процентов в течение 42 дней. Кроме того, уменьшилась вероятность заболевания диабетом второго типа.