ЕС оказывает ценную помощь в проведении в нашей стране реформ: выступление министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Брюсселе

19-го октября состоялось выступление министра ИД Армении Эдварда Налбандяна на четвертом Армянском форуме Европы в Брюсселе.

У Армении тесные связи с Европейским союзом, и страна намерена расширить всеобъемлющее сотрудничество во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на четвертом Армянском форуме Европы.

Эдвард Налбандян напомнил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС уже парафировано.

«Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС может стать одним из основных достижений предстоящего в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – подчеркнул глава МИД Армении.

Среди вопросов повестки дня сотрудничества Армения-ЕС Налбандян отметил важность начала диалога вокруг либерализации виз.

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Напомним, президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Всё идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.