Будут урегулированы объемы лесопользования и предприняты меры по пресечению незаконных вырубок леса

Сегодня,19-го октября, состоялось очередное заседание правительства Армении, на котором прошли обсуждения ряда вопросов, по которым премьер-министр Армении Карен Карапетян дал ряд поручений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства коснулся вопроса управления лесами и их охраны.

По его словам, для повышения эффективности управления лесами и их охраны, решения существующих проблем было дано соответствующее поручение. В ближайшее время, как отметил Карен Карапетян, в аппарат правительства Армении будет представлена доработанная концепция.

«Проведенные исследования при этом показали, что установленные при незаконных вырубках меры административной и уголовной ответственности не способствуют предотвращению этого. С другой стороны, в последние годы более чем в 3 раза сократились законные объемы заготовки древесины», – сказал Карен Карапетян.

Премьер поручил министрам охраны природы, сельского хозяйства, территориального управления и развития продолжить процесс бесплатного предоставления жителям прилегающих к лесам общин отходов при вырубке леса.

Карен Карапетян отметил также, что нужно в двухмесячный срок совместно разработать и в аппарат правительства представить проект правового акта по уточнению и ужесточению мер административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку лесов.

Необеспеченные жители прилесных сёл Армении должны иметь право собирать валежник без природоохранных выплат. Об этом заявил на заседании Правительства Армении 19 октября премьер-министр Карен Карапетян.

Он поручил министрам экологии, сельского хозяйства, а также территориального управления и развития последить, чтобы сбор разрешался в первую очередь менее состоятельным, на их бытовые нужды.

Разрешения могут быть и на древесину, но, как и прежде, в строго ограниченном объёме, а объём этот нужно пересмотреть.

Вместе с тем, он поручил главам ответственных ведомств усилить наказание за незаконную рубку леса и за 2 месяца представить соответствующие предложения.

В последние годы в 3 раза сократились законные объёмы заготовки леса. Следовательно, есть риск, что вырос теневой сектор. Поэтому лесническую госорганизацию «Армлес» нужно оснастить новым средствами контроля, добавил премьер-министр.

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось возникающих в ходе дорожного движения заторов. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить предложения по борьбе с заторами дорожного движения.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в последний период инициирован ряд законодательных и практических реформ по соблюдению правил дорожного движения, применению предупреждений при незначительных правонарушениях и пр.

Кроме того, разработанным проектом нового Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях предусмотрены гибкие механизмы применения института предупреждения.

«Вместе с тем, в рабочие дни в Ереване возникают заторы, проблемы с организацией дорожного движения, причины этого разнообразны и здесь требуются решения», – сказал Карен Карапетян.

В этой связи премьер поручил ряду ответственных лиц в 2-месячный срок изучить возможности сокращения пробок в Ереване.

Необходимо следить за временем остановок пассажирского транспорта (1 минута). Об этом заявил на заседании Правительства Армении 19 октября премьер-министр Карен Карапетян. Он поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну, а также начальнику Полиции Владимиру Гаспаряну за месяц предложить новые способы фиксировать это время. Цель – разгрузить улицы от пробок, пояснил премьер-министр.

Им же, вместе с главой Комитета градостроительства он поручил, а мэру Еревана – предложил разработать возможности разгрузить городские улицы, с учётом числа парковочных мест, новой организации дорожного движения, объездных маршрутов.

Правительство Армении на заседании 19-го октября одобрило подписание межправительственного соглашения с Россией о международном автомобильном сообщении. Отныне осуществление грузоперевозок между Арменией и РФ будет возможно без дополнительных разрешений.

Представляя соглашение, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян сообщил,что документом предусмотрено осуществление грузоперевозок между двумя странами без дополнительных разрешений, за исключением грузов, следующих не из стран-членов ЕАЭС в государства, которые не предусмотрены соглашением.

"Межгосударственные регулярные и нерегулярные пассажироперевозки будут осуществляться при наличии разрешений, которыми полномочные органы двух стран будут обмениваться ежегодно", - сказал Мартиросян.



В то же время, по словам министра, в рамках соглашения, транспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов при реализации перевозок по территории двух государств взаимно будут освобождены от выплат на территории другой страны пошлин, сборов и выплат, взимаемых за собственность и эксплуатацию транспортного средства.



Исключение, по его словам, составят те случаи, когда законодательством другого государства не предусмотрено других положений.



"Соглашение содержит также механизмы безопасности и контроля за перевозками", - сказал Мартиросян.



Армения и Россия планируют подписать это соглашение с целью развития и облегчения на основе взаимности автомобильного пассажирского и грузового сообщения между двумя странами и транзита по их территории, а также с учетом положений Договора о Евразийском экономическом союзе.

В Армении меняются условия обжалования административных актов. Проект соответствующих изменений в Судебном кодексе Армении был одобрен на заседании Правительства 19 октября.

Как заявил министр юстиции Давид Арутюнян, если сейчас обжалованию не подлежат административные акты до 200 тысяч драмов, то этот порог предлагается повысить до 500 тысяч (порядка $1 000). Как пояснил министр, делается это для разгрузки административного суда: дела там записывают уже на 2019 год.

Одновременно с этим, 3 судей переведут из административного суда в апелляционный, для более детального рассмотрения апелляционных жалоб.

Полиция Армении станет быстрее проводить переучёт машин. Соответствующее постановление было принято на заседании Правительства 19 октября.

В частности, разрешение на переоборудование, а также переучёт транспортного средства, переоборудованного без разрешения, будет сокращён с 1 месяца до 10 дней.

Препятствование деятельности медработников в Армении будет подлежать уголовному наказанию. В Армении будут уголовно наказывать за насилие в отношение врачей. Проект соответствующих изменений в Уголовном кодексе был одобрен на заседании правительства Армении 19 октября.

Если на врача напали (или была очевидна угроза нападения), но без опасности здоровью или жизни, за это взимается штраф в 300-500 тыс драмов.

Если же нападение, или его угроза, содержали такую опасность, то нападавшие (будь то родные пациента или кто-то ещё) получат 1-2 месяцев ареста или в 2-5 лет тюрьмы.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян сказал, что цель данных изменений не ужесточение пенетенциарной системы, а предотвращение насилия в отношении медработников.

Правительство Армении утвердило проект об объединении 2 медучреждений: НИИ общей гигиены и профзаболеваний им. Н.Акопяна и Национального института здравоохранения имени С.Авдалбекяна.

Замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян отметил, что это делается с целью оптимизации и полного использования ресурсов отрасли здравоохранения Армении. «Предполагается сокращение11 штатных единиц и экономия 9 млн драмов»,- сказал он.