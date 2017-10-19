Бако Саакян встретился с представителями Европейского офиса Армянского общего благотворительного союза (АОБС)

19 октября в Брюсселе президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с председателем Европейского офиса Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Надей Горцунян и директором Европейского офиса организации Никола Тавитяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе. Президент Саакян высоко оценил активное участие АОБС в деле социально-экономического развития республики, повышения узнаваемости Арцаха и предоставления справедливой информации о стране в различных международных инстанциях.