Спецпредставитель Трампа: палестинское правительство должно заявить о признании Израиля

Палестинское правительство с участием движения ХАМАС должно однозначно заявить о признании Израиля и неприятии насилия. С таким заявлением выступил в четверг специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о важности сохранения приверженности принципам "квартета" (четверка международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС): любое палестинское правительство должно однозначно и прямо заявить об отказе от насилия, признать Государство Израиль и принять предыдущие соглашения и обязательства между сторонами, включая разоружение террористов, и подтвердить приверженность мирным переговорам", - говорится в заявлении Гринблатта, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Израиле.

Спецпредставитель Трампа добавил, что "если у ХАМАС будет какая-либо роль в палестинском правительстве, движение должно принять эти основные требования".





