Народ в Армении сможет требовать проведения референдума

В Армении утвердят порядок организации референдума по инициативе общества. Как передает «Арменпресс», проект закона «О референдуме», в новой редакции и на правах конституционного закона, был одобрен на заседании правительства Армении 19-го октября. Институт конституционных законов, как системообразующих для государственного строя, был введён реформами Конституции, принятыми на референдуме в декабре 2015 г.

Эти же реформы ввели возможность референдума по общественному требованию. Закон утверждает порядок его организации и круг вопросов, которые референдуму не подлежат: оборона и госбезопасность, амнистия, госбюджет, налоги, административно-территориальное деление страны, аппарат Правительства, конституционные законы.

Референдум может инициировать группа из 50 человек, которая должна зарегистрироваться в Центризбиркоме и начать сбор 200 тыс. подписей. После этого ЦИК должен проверить их подлинность.