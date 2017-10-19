КСИР: Иран ускорит развитие ракетной программы, несмотря на давление Запада

Иран ускорит развитие программы по разработке баллистических ракет, несмотря на давление со стороны США и Европейского союза. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иран расширит программу по разработке баллистических ракет и продолжит наращивать ее темпы в ответ на враждебный подход [президента США Дональда] Трампа в отношении КСИР", - говорится в заявлении.

Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" ИРИ. Кроме того, Соединенные штаты включили КСИР в список организаций, "поддерживающих терроризм".



