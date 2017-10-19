Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

Совет министров Испании в субботу соберется для применения 155-ой статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий, сообщает в четверг газета El Pais cо ссылкой на заявление резиденции премьер-министра.

"Правительство перейдет к осуществлению порядка, изложенного в статье 155-ой Конституции..." - говорится в нем. Экстренная встреча будет проведена 21 октября, чтобы решить, какие меры будут приняты для "защиты интересов испанцев в Каталонии", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. В своем письме в четверг он подтвердил приостановку декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить независимость Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

На прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истек 16 октября. Однако тогда Пучдемон не дал четкого ответа на этот вопрос. После этого Мадрид продлил срок до 19 октября.

Также сообщалось, что в Мадриде создали специальную группу экспертов, чтобы определить, какие действия будут правомерными в случае отказа Каталонии выполнять предусмотренные испанской Конституцией обязательства.