В Новой Зеландии впервые за девять лет премьером стала лидер лейбористов

Лидер Лейбористской партии Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг стала новым премьер-министром страны, таким образом, ее партия впервые за девять лет пребывания в оппозиции пришла к власти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября, по их итогам лейбористы получили в парламенте 46 мест, а пребывавшая у власти Национальная партия во главе с Биллом Инглишем — 56 мест.