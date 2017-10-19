Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Гаэл Андонян принял участие в игре «Олимпик-2»


Вторая команда марсельского «Олимпика» в 8-ом туре чемпионата 4-го дивизиона Франции дома принимала «Монако-2», матч завершился ничьей, со счетом  1:1.

В составе провансальцев весь матч отыграл защитник сборной Армении Гаэл Андонян, на 45-ой минуте получивший желтую карточку. 

Добавим, что резерв «Марселя» с 9-ю очками делит 10-11 места.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации