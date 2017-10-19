Гаэл Андонян принял участие в игре «Олимпик-2»
Вторая команда марсельского «Олимпика» в 8-ом туре чемпионата 4-го дивизиона Франции дома принимала «Монако-2», матч завершился ничьей, со счетом 1:1.
В составе провансальцев весь матч отыграл защитник сборной Армении Гаэл Андонян, на 45-ой минуте получивший желтую карточку.Добавим, что резерв «Марселя» с 9-ю очками делит 10-11 места.
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