Танкисты ЮВО в Армении сдают экзамен по поражению условного противника с максимально дальнего расстояния

На высокогорном полигоне «Алагяз» в Республике Армения танковые подразделения военной базы Южного военного округа приступили к сдаче итоговой проверки за летний период обучения 2017 года, передает Арменпресс.

В ходе проверки экипажи танков Т-72Б проведут стрельбы штатным 125-мм снарядом по бронированным объектам условного противника на удалении до 4 тыс. м. Особенностью проведения стрельб на данном полигоне является его расположенность на высоте более 2 тыс.м. над уровнем моря, что требует от экипажа внесения определенных поправок.

При выполнении контрольных упражнений танковые экипажи с места и в движении уничтожат появляющиеся и движущиеся мишени условного противника, в том числе танки, низколетящие воздушные цели, расчеты гранатометов и артиллерийские орудия.

Особое внимание в ходе проверки будет обращено на навыки и умения экипажей по умению поражать цели с дальних расстояний и вождению танков в сложной рельефной местности, а главным экзаменом для командиров экипажей станут двусторонние тактические учения с применением элементов «танковой дуэли» в горах.

Всего в учебных мероприятиях задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.