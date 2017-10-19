Google, Microsoft, Facebook и Twitter обсудят с министрами стран G7 терроризм в сети

Представители крупнейших интернет-компаний, в том числе Google, Microsoft, Facebook и Twitter, на этой неделе обсудят с министрами внутренних дел стран G7 меры по борьбе с террористическими группировками в сети, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Интернет играет важную роль в распространении радикализации. Около 80% переговоров и навязывания радикальной идеологии происходит в сети", - заявил глава МВД Италии Марко Миннити.

Также ожидается, что министры внутренних дел Канады, Британии, Франции, Германии, Италии, Японии и США намерены обсудить угрозы новых терактов, поскольку многие боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в последние месяцы покинули Сирию и Ирак на фоне военных поражений ИГ, и теперь представляют потенциальную угрозу для жителей западных стран.

Встреча глав МВД G7 назначена на 19-20 октября, она пройдет на итальянском острове Искья.