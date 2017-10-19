Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

В ближайшие пять дней в Армении ожидается солнечная погода


В ближайшие пять дней в Армении ожидается солнечная погода. С 20-го по 24-е октября ожидается погода без осадков, температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.
Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, теплее всего будет в Тавушской, Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской и Сюникской областях, где воздух в дневные часы будет прогреваться до 22 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване также в указанный период ожидается погода без осадков. Столбик термометра днем будет подниматься до 21-22.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации