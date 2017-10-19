Научно-технологический фонд Армении (FAST) выделил 4 направления для продвижения Армении. В результате исследований прошедших 6 месяцев была определена возможность достижения прогресса в областях даталогии, биотехнологий, управления дронами и передовых материалов (Advanced materials). В ближайшие 5 лет FAST предполагает вложить в Армении 250 млн долларов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор FAST Армен Оруджян.

«Фонд действует с апреля этого года, сейчас мы проходим этап стратегического планирования, наша цель – создать в Армении благоприятную среду для научно-технических исследований. Есть несколько инициатив, о которых мы заявим сегодня»,- сказал исполнительный директор FAST Армен Оруджян.

По его словам, в аспекте сотрудничества Научно-технологического фонда Армении (FAST) и Национального научного фонда США (NSF) их основной целью является создание связей между армянскими и иностранными учеными, с перспективой их дальнейшего сотрудничества. «Мы рады, что наши молодые специалисты, изучающие математику, физику, компьютерные технологии, общаются с передовыми учеными, и очень приятно видеть такой высокий интерес»,- сказал исполнительный директор FAST Армен Оруджян.

Семинар проходит в Ереване 19-20 октября, его организаторами являются Научно-технологический фонд Армении (FAST) и Национальный научный фонд США (NSF).В двухдневном семинаре принимают участие около 50 ученых из США и Европы, которые проведут мастер-классы для более 200 исследователей из Армении и других стран, работающих в сфере Data Science.