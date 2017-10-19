Каталонцы ответили на аресты своих лидеров массовой акцией в Барселоне

Около 200 тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста в Барселоне после заключения под стражу двух активистов движения за независимость Каталонии Жорди Санчеса и Жорди Куишарта. Смотрите на видео, как проходила акция, передает Арменпресс.

Участники массовой акции держали в руках зажженные свечи и скандировали “Вы не одни!” и “Свобода!”. Как считают многие из участников протестного выступления, задержав активистов, правительство Испании совершило "серьезную ошибку”. В акции протеста также приняли участие ряд представителей правительства Каталонской автономии и мэрии Барселоны. Подобные акции прошли и в других городах Каталонии.