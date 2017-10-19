Препятствование деятельности медработников в Армении будет подлежать уголовному наказанию. В Армении будут уголовно наказывать за насилие в отношение врачей. Проект соответствующих изменений в Уголовном кодексе был одобрен на заседании правительства Армении 19 октября.

Если на врача напали (или была очевидна угроза нападения), но без опасности здоровью или жизни, за это взимается штраф в 300-500 тыс драмов.

Если же нападение, или его угроза, содержали такую опасность, то нападавшие (будь то родные пациента или кто-то ещё) получат 1-2 месяцев ареста или в 2-5 лет тюрьмы.

Как передает «Арменпресс» , министр юстиции Армении Давид Арутюнян сказал, что цель данных изменений не ужесточение пенитенциарной системы, а предотвращение насилия в отношении медработников.