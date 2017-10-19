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В результате объединения 2 медучреждений будет сэкономлено 9 млн драмов


Правительство Армении утвердило проект об объединении 2 медучреждений: НИИ общей гигиены и профзаболеваний им. Н.Акопяна и Национального института здравоохранения имени С.Авдалбекяна.

Как передает «Арменпресс», замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян отметил, что это делается с целью оптимизации и полного использования ресурсов отрасли здравоохранения Армении. «Предполагается сокращение11 штатных единиц и экономия 9 млн драмов»,- сказал он.

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