В результате объединения 2 медучреждений будет сэкономлено 9 млн драмов

Правительство Армении утвердило проект об объединении 2 медучреждений: НИИ общей гигиены и профзаболеваний им. Н.Акопяна и Национального института здравоохранения имени С.Авдалбекяна.

Как передает «Арменпресс» , замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян отметил, что это делается с целью оптимизации и полного использования ресурсов отрасли здравоохранения Армении. «Предполагается сокращение11 штатных единиц и экономия 9 млн драмов»,- сказал он.