Тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
Член сборной Армении, тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.
В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.
В весовой категории 77 кг Жорж Егикян (U23) завоевал малую бронзовую медаль в упражнении толчок, подняв 175 кг. В упражнении рывок Егикян зафиксировал лишь 140 кг, заняв 7-е место.Армянский тяжелоатлет стал 5-м в двоеборье с результатом 315 кг.
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