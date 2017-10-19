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Тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы


Член сборной Армении, тяжелоатлет Жорж Егикян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.

В албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.

В весовой категории 77 кг Жорж Егикян (U23) завоевал малую бронзовую медаль в упражнении толчок, подняв 175 кг. В упражнении рывок Егикян зафиксировал лишь 140 кг, заняв 7-е место.

Армянский тяжелоатлет стал 5-м в двоеборье с результатом 315 кг.

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