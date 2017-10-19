Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось возникающих в ходе дорожного движения заторов. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить предложения по борьбе с заторами дорожного движения.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в последний период инициирован ряд законодательных и практических реформ по соблюдению правил дорожного движения, применению предупреждений при незначительных правонарушениях и пр..

Кроме того, разработанным проектом нового Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях предусмотрены гибкие механизмы применения института предупреждения.

«Вместе с тем, в рабочие дни в Ереване возникают заторы, проблемы с организацией дорожного движения, причины этого разнообразны и здесь требуются решения», – сказал Карен Карапетян.

В этой связи премьер поручил ряду ответственных лиц в 2-месячный срок изучить возможности сокращения пробок в Ереване.