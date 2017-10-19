В Пекине открылся 19-й съезд КПК, на котором от имени ЦК КПК 18-го созыва выступил Си Цзиньпин

Сегодня в первой половине дня в Доме народных собраний в Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая /КПК/. На нем Си Цзиньпин от имени Центрального комитета КПК 18-го созыва выступил с докладом, озаглавленным "Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху", передает Арменпресс.

Си Цзиньпин отметил, что основная тема съезда - "оставаясь верными нашей первоначальной цели и ни на минуту не забывая о нашей миссии, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, неустанно бороться за реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации". Церемонию открытия съезда вел Ли Кэцян.

В 09:00 съезд начал свою работу. Все присутствующие встали и хором исполнили Государственный гимн КНР, затем глубоким молчанием почтили память Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других скончавшихся пролетарских революционеров старшего поколения и героев, павших во имя революции.

Ли Кэцян объявил о том, что в работе съезда должны участвовать 2354 человека, включая 2280 делегатов и 74 специально приглашенных для участия в съезде, а в сегодняшней церемонии открытия съезда приняли участие 2338 человек. Он также горячо приветствовал присутствие тех, кто не состоит в КПК, и заинтересованных ответственных лиц. Доклад, с которым выступил Си Цзиньпин, состоит из 13 частей: