В Пекине открылся 19-й съезд КПК, на котором от имени ЦК КПК 18-го созыва выступил Си Цзиньпин
Сегодня в первой половине дня в Доме народных собраний в Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая /КПК/. На нем Си Цзиньпин от имени Центрального комитета КПК 18-го созыва выступил с докладом, озаглавленным "Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху", передает Арменпресс.
Си Цзиньпин отметил, что основная тема съезда - "оставаясь верными нашей первоначальной цели и ни на минуту не забывая о нашей миссии, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, неустанно бороться за реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации". Церемонию открытия съезда вел Ли Кэцян.
В 09:00 съезд начал свою работу. Все присутствующие встали и хором исполнили Государственный гимн КНР, затем глубоким молчанием почтили память Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других скончавшихся пролетарских революционеров старшего поколения и героев, павших во имя революции.
Ли Кэцян объявил о том, что в работе съезда должны участвовать 2354 человека, включая 2280 делегатов и 74 специально приглашенных для участия в съезде, а в сегодняшней церемонии открытия съезда приняли участие 2338 человек. Он также горячо приветствовал присутствие тех, кто не состоит в КПК, и заинтересованных ответственных лиц. Доклад, с которым выступил Си Цзиньпин, состоит из 13 частей:
- Работа и исторические преобразования за истекшее пятилетие;
2. Историческая миссия КПК в новую эпоху;
3. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи и основная стратегия их реализации;
4. Одержать решающую победу в полном построении среднезажиточного общества, начать новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства;
5. Претворять в жизнь новую концепцию развития, создавать модернизированную экономическую систему;
6. Совершенствовать институциональную систему, обеспечивающую положение народа как хозяина страны, развивать политический строй социалистической демократии;
7. Укреплять уверенность в собственной культуре, стимулировать расцвет и процветание социалистической культуры;
8. Повышать уровень обеспечения и улучшения благосостояния населения, усиливать и обновлять социальное управление;
9. Форсировать реформу системы экологической цивилизации, построить "прекрасный Китай";
10. Неуклонно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне стимулировать модернизацию национальной обороны и армии;
11. Придерживаться курса "Одна страна - два строя", стимулировать воссоединение Родины;
12. Неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества;
13. Непоколебимо всесторонне устрожать внутрипартийное управление, постоянно наращивать потенциал партии в отправлении власти и повышать уровень ее руководства.
Выступление вызвало многократные бурные аплодисменты. Более 3000 китайских и зарубежных журналистов освещали ход церемонии открытия съезда.