FAST со своими партнерами может сыграть роль интегратора: Премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня присутствовал на открытии международного семинара, организованного Фондом науки и технологий Армении (Foundation for Armenian Science and Technology-FAST) и Национальным научным фондом США (US National Science Foundation-NSF), где выступил с приветствием. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, он поблагодарил инициаторов мероприятия и гостей, готовых поделиться опытом с армянскими специалистами.

«Факт, что наука и экономика тесно связаны друг с другом и должны выступать друг для друга движущей силой. Армения имеет хорошие возможности для продвижения технологического развития.

На этом пути для Армении очень важно создание необходимых инновационных кампусов экосистемы по всему миру для обеспечения современного, технологического развития. Правительство готово содействовать этому процессу, используя весь свой потенциал. FAST вместе со своими партнерами может взять на себя роль интегратора, обеспечивая связь между лучшими мировыми научными технологическими центрами и армянскими специалистами.

Сегодня мир переживает четвертый этап промышленной революции. Прорывные технологии, искусственный интеллект, облачные решения, новейшие методы производства возобновляемой энергии занимают ключевое место в процессе мирового развития. Уверен, что это получится у тех стран, которые смогут быстро адаптироваться к новым реалиям и предложат инновации Всех нас – правительство, представителей Диаспоры и Армении, которые в частности представлены в FAST, объединяет одна движущая сила: мы хотим иметь конкурентоспособную, передовую нацию, обеспечив место для Армении на глобальном уровне. Нас объединяет вера, что это возможно. И это очень конкретная работа, которую мы должны последовательно проводить», - отметил в своей речи Карен Карапетян, пожелав участникам и организаторам семинара хорошего настроения и эффективной работы.

Семинар проходит в Ереване 19-20 октября, его организаторами являются Научно-технологический фонд Армении (FAST) и Национальный научный фонд США (NSF).В двухдневном семинаре принимают участие около 50 ученых из США и Европы, которые проведут мастер-классы для более 200 исследователей из Армении и других стран, работающих в сфере Data Science.