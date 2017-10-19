Сегодня,19-го октября, президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, президент Армении Серж Саргсян подписал конвенцию «О ртути», соглашение, заключенное между Арменией и ОАЭ об инвестициях и взаимной защите, закон о ратификации рамочного соглашения между Арменией и Финансовой корпорацией по Северной окружающей среде.