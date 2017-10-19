На перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян произошло ДТП со смертельным исходом
10:24, 19 Октябрь, 2017
19-го октября на перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, приблизительно в 00:28 автомобиль марки Mitsubishi "Chariot", работающий в такси-сервисе GG, за рулем которого находился 41-летний водитель, на перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян столкнулся с автомобилем Mercedes S, личность водителя которого не была установлена.
В результате аварии 65-летний пассажир такси и 38-летний пассажир Mercedes были госпитализированы в медцентр "Святой Григор Лусаворич" с травмами различной степени тяжести.
"Состояние пассажира Mercedes медики оценивают как удовлетворительное, а пассажир такси скончался в больнице", - отмечается в сообщении.