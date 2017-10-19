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На перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян произошло ДТП со смертельным исходом


19-го октября  на перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.  Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, приблизительно в 00:28 автомобиль марки Mitsubishi "Chariot", работающий в такси-сервисе GG,  за рулем которого находился 41-летний водитель, на перекрестке улиц Мамиконянц-Тигранян столкнулся с автомобилем Mercedes S, личность водителя которого не была установлена. 

В результате аварии 65-летний пассажир такси и 38-летний пассажир Mercedes были госпитализированы в медцентр "Святой Григор Лусаворич" с травмами различной степени тяжести. 

"Состояние пассажира Mercedes медики оценивают как удовлетворительное, а пассажир такси скончался в больнице", - отмечается в сообщении.

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