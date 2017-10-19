СБ ООН призвал власти Ирака и курдов вступить в диалог

Совет Безопасности ООН выразил в среду обеспокоенность ситуацией в районе города Киркук, где обострились противоречия между центральным правительством в Багдаде и властями курдского автономного района. В опубликованном заявлении для печати члены Совбеза призвали стороны воздержаться от насильственных действий и урегулировать разногласия конституционным путем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Члены Совета призвали все стороны воздержаться от дестабилизирующих действий, включая применение силы и угрозу ее применения, и вступить в конструктивный диалог на основе иракской конституции", - говорится в коммюнике. В СБ ООН указали на важность продолжения усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и выразили поддержку усилиям ООН по налаживанию диалога между иракскими сторонами.