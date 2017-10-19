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Саммит ЕС оценит переговоры по Brexit, обсудит ситуацию вокруг КНДР и сделку по атому


Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза станут главной темой плановой двухдневной встречи глав государств и правительств 28 стран сообщества, которая открывается в четверг в Брюсселе. Кроме того, лидеры европейских государств намерены обсудить ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР и реализации соглашения по ядерной программе Ирана, а также отношения сообщества с Турцией. В повестку дня саммита входят и продолжающийся в Европе миграционный кризис, и политика безопасности и обороны Евросоюза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ожидается, еще одна тема - ситуация в Каталонии - будет обсуждаться лидерами ЕС, однако только в кулуарах, за закрытыми дверями, так как она не входит в повестку саммита.

 



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