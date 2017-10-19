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Доставленный в Армению современный и высококачественный электропоезд будет курсировать по направлению Ереван-Гюмри


Доставленный в Армению из РФ современный и высококачественный электропоезд будет курсировать по направлению Ереван-Гюмри. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

 «Сейчас он проходит тестирование, чтобы выяснить, насколько он соответствует условиям Армении. Будут проверены техническое состояние электропоезда, его приспособленность к рельефу Армении, техническое состояние инфраструктур. Тот же тип электропоездов используется в РФ, Казахстане, где проблем с его эксплуатацией нет. Думаю, проблем не будет и у нас, и он скоро начнет работать»,- сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

По его словам, в поезде имеется 2 вагона, число посадочных мест – 129. Обычно, по направлению Ереван-Гюмри число пассажиров не превышает 100, и электропоезд будет удобен в обслуживании. «Кроме посадочных мест, в поезде есть и стоячие места, их будет удобно использовать для тех  пассажиров, которые следуют между промежуточными стоянками»,- сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

По его словам, электропоезд снабжен вентиляцией, системами обеззараживания, противопожарной безопасности, аварийными выходами, информационными экранами, комфортными сидениями. Есть возможности для размещения пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. В поезде есть лифты, приспособленные для колясочников.

Как сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян, в поезде будет запрещено курение, и в нем есть системы дымоуловителей, которые немедленно прореагируют на нарушения режима.

По его словам, если электропоезд оправдает себя, в Армению поступят новые составы.

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