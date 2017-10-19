Доставленный в Армению современный и высококачественный электропоезд будет курсировать по направлению Ереван-Гюмри

Доставленный в Армению из РФ современный и высококачественный электропоезд будет курсировать по направлению Ереван-Гюмри. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

«Сейчас он проходит тестирование, чтобы выяснить, насколько он соответствует условиям Армении. Будут проверены техническое состояние электропоезда, его приспособленность к рельефу Армении, техническое состояние инфраструктур. Тот же тип электропоездов используется в РФ, Казахстане, где проблем с его эксплуатацией нет. Думаю, проблем не будет и у нас, и он скоро начнет работать»,- сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

По его словам, в поезде имеется 2 вагона, число посадочных мест – 129. Обычно, по направлению Ереван-Гюмри число пассажиров не превышает 100, и электропоезд будет удобен в обслуживании. «Кроме посадочных мест, в поезде есть и стоячие места, их будет удобно использовать для тех пассажиров, которые следуют между промежуточными стоянками»,- сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.

По его словам, электропоезд снабжен вентиляцией, системами обеззараживания, противопожарной безопасности, аварийными выходами, информационными экранами, комфортными сидениями. Есть возможности для размещения пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. В поезде есть лифты, приспособленные для колясочников.

Как сказал пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян, в поезде будет запрещено курение, и в нем есть системы дымоуловителей, которые немедленно прореагируют на нарушения режима.

По его словам, если электропоезд оправдает себя, в Армению поступят новые составы.