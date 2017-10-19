Иностранные инвесторы, купившие армянские евробонды, доверяют политике правительства Армении

Пока не наблюдается падения прибыльности или же нет тенденций сброса, это означает, что иностранные инвесторы, купившие армянские евробонды, доверяют финансовой политике правительства Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян, комментируя решения о финансировании дефицита бюджета за счет выпуска евробондов на сумму 500 млн долларов и за счет внутреннего долга.

«Впервые мы обсуждаем новую стратегию управления внешним долгом, мы будем пытаться постепенно увеличивать долю внутреннего долга в структуре задолженности. Будем пытаться увеличить госкредитование за счет резидентов, а именно, путем выпуска облигаций краткосрочного займа»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.

По его словам, в случае, если внутренний долг превышает внешний, существенно уменьшаются вероятности кризиса, поскольку ситуацию внутри страны легче регулировать.

Как сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян, пока нет окончательной оценки оправданности выпуска евробондов в составе внешнего долга. «Евробонды – интересный показатель, например, компании, купившие их, т.е., кредитовавшие правительство Армении, внимательно следят за политикой правительства Армении, и, если они почувствуют опасность для своих интересов, сразу же продадут евробонды, чего сегодня мы не наблюдаем»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.

По его словам, оказанное доверие обусловлено предсказуемостью политики правительства Армении, которое не идет по пути популизма, что поставило бы под угрозу интересы заимодавцев.

«Кроме того, есть и иные индексы и показатели, например, ежегодные суммы, выделяемые на обслуживание долга и пр., которые позволяют оценивать финансовую политику правительства Армении. Анализ ведут и те субъекты, которые вложили средства в Армении, поскольку они не желают потерять свои вложения»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.