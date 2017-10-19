Число безработных сократилось, однако на рынке труда имеется несоответствие между спросом и предложением

В 2017-м году, по сравнению с предыдущим, число безработных сократилось на 7%. Тем не менее, превалирующей проблемой продолжает оставаться несоответствие между спросом и предложением на рынке труда. Работодатели ищут специалистов, имеющих несколько профилей квалификации.

Об указанных вопросах корреспондент «Арменпресс» побеседовал с начальником управления по анализу, прогнозу и оценке рынка труда Агентста занятости Армении Асмик Тадевосян.

-Г-жа Тадевосян, каковы показатели по безработным и ищущим работу на этот год?

- По положению, на 1-е октября, работу ищут 88609 человек, из коих 73621 – безработных. Среди последних превалирует число людей с общим средним образованием – их 54.8%. Людей с высшим и послевузовским образованием - 12.5%, со средним специальным образованием - 18.1%, с начальным специальным образованием - 5.5%. В основном, они ищут работу по специальности, тех, кто не имеет специального образования, включают в обучающие программы.

-Каковы показатели по сравнению с предыдущим годом?

-В 2016-м году работу искали 96106 человек, из коих 79 195 – безработных. В 2017-м году, по сравнению с предыдущим, число безработных сократилось на 7%, число ищущих работу – на 7.8%.

-Как распределены показатели по областям? Каковы причины различий?

-В этом году больше всего безработных в Шираке. По положению, на 1-е октября, работу ищут 16244 человек, из коих 13236 – безработных. Меньше всего безработных в Вайоц Дзоре. По положению, на 1-е октября, работу ищут 1810 человек, из коих 1275 – безработных. Показатели, конечно, зависят от числа населения.

-Сколько человек нашли работу с помощью агентства и в каких отраслях?

- По положению, на 1-е октября, работу нашли 6162 человек, они устроились в промышленности, в отрасли ремонта автомобилей, мотоциклов, обслуживании и пр. В 2017-м году, по сравнению с предыдущим, работу нашли большее число людей.

-Чем обусловлено улучшение показателей? Какие шаги были предприняты в этом направлении?

- Были предприняты шаги в направлении активизации сотрудничества с работодателями. Начиная с сентября, работают ярмарки труда, где выявляются как наличествующие, так и планируемые вакансии. Улучшению показателей способствовали также решения правительства.

- Сколькие среди устроенных на работу были неконкурентоспособными и сколькие были инвалидами? Какие программы способствовали их трудоустройству?

-Число неконкурентоспособных среди трудоустроенных – 5405, людей с инвалидностью – 117. Для трудоустройства неконкурентоспособных были проведены следующие программы: выплата единовременной компенсации работодателю – в 680 случаях, выплата работодателю средств на обучение – в 240 случаях. В прошлом году было трудоустроено больше неконкурентоспособных – 5900 человек.

-Чем обусловлено сокращение этого показателя в этом году?

- В прошлом году было трудоустроено больше неконкурентоспособных, поскольку действовали и другие программы: по командированию в другие населенные пункты, по сезонным работам и пр. Эти программы были утверждеены решениями правительства Армении от сентября 2016-го года, затем – в марте 2017-го года, решениями правительства Армении акценты были поставлены на менее затратные программы.

-Сколько и по каким отраслям имеется больше всего вакансий?

- С начала года было зарегистрировано около 6839 вакансий, в основном, в промышленности, сфере обслуживания и в торговле. Есть вакансии и в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения. В сфере здравоохранения имеется 489 вакансий. В областях больше всего вакансий по специальностям врача, педагога, архитектора. В Ереване и в областях больше всего вакансий по специальностям со средним специальным образованием по финансам, торговле, медицине, искусству, спорту, слесарному делу.

-Какие проблемы превалируют сегодня на рынке труда?

-Самая большая проблема - несоответствие между спросом и предложением. Предложение есть по всем профессиям, однако есть проблема с качеством: нужны высококвалифицированные кадры. Работодатели ищут специалистов, имеющих несколько профилей квалификации, со знанием иностранных языков, компьютера. Есть вакансии, по которым работодатели уже долгое время не находятт кадров. На данный момент, это основная проблема на рынке труда.