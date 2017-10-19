Предстоящие новости:19.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,19-го октября, состоится очередное заседание правительства Армении. В повестке среди прочих – вопрос введения в перечень специальностей и профессий новых квалификаций: «Судебная экспертиза» и «Мехатроника».

Сегодня,19-го октября, состоится открытие международного форума NSF (National Science Foundation) - FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) на тему «Машинное обучение – стимул научных открытий».

Сегодня,19-го октября, в Ереванском офисе ООН состоится бизнес-форум на тему «Новые бизнес возможности для МСП в Армении: изучая шведский опыт».

В Культурно-историческом музее-заповеднике «Звартноц» состоится концерт под девизом «Армянская классическая поэзия в музыке Тиграна Мансуряна».

В кинотеатре «Москва» состоится открытие 12-го фестиваля японских фильмов.

Сегодня,19-го октября, состоится концерт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Бразилией. Почетный гость концерта – бразильский дирижер Рикардо Авербах.

В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт- армянская премьера симфонии Сержа Танкяна «Орка». С исполнением фортепианного концерта Арама Хачатуряна выступят Молодежный симфонический оркестр Армении и пианист Левон Карапетян.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter