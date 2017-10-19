Карен Григорян одержал победу в очередном – 8-м, туре Филиппинского турнира
Гроссмейстер Карен Григорян вновь одержал победу в очередном туре Филиппинского турнира. Как передает «Арменпресс», в 8-м туре он победил вьетнамского шахматиста Тран Танга.
После 8-го тура Карен Григорян набрал 6 очков и отстает от лидера на одно очко.В турнире будет сыгран еще один тур.
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