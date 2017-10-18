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Все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 17 и 18 октября, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 3 случая кражи, 6 случаев присвоения, 6 случаев мошенничества, 1 случай похищения человека, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

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