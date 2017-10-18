Делегации Следственных комитетов РФ и Беларуси посетили мемориал Геноцида армян

Делегации во главе с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Носкевичем посетили мемориал Геноцида армян. Гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память святых мучеников.

Как сообщает Арменпресс , гости посетили также музей Геноцида армян и ознакомился с документальными подробностями, свидетельствующими о Великой резне.В заключение визита главы делегаций оставили записи в памятной книге для почетных гостей.