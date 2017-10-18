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Делегации Следственных комитетов РФ и Беларуси посетили мемориал Геноцида армян


Делегации во главе с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и  председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Носкевичем посетили мемориал Геноцида армян. Гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память святых мучеников. 

Как сообщает Арменпресс, гости посетили также музей Геноцида армян и ознакомился с документальными подробностями, свидетельствующими о Великой резне. 
В заключение визита главы делегаций оставили записи в памятной книге для почетных гостей. 



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