Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян объявил о начале конкурса «7 нот», сообщает Арменпресс.

«Многие спрашивают меня, откуда приходит музыка, откуда берутся песни. Я всегда искренне верю, что они происходят из коллективного сознания, что они не обязательно находятся внутри художника. Каждая песня начинается с идеи, концепции или звука», - сказал он в видео на Youtube.

Певец добавляет, что задача проста.

«У вас есть эти 7 нот, с которыми вы должны начать, поэтому первые 7 нот вашей композиции должны быть этими 7 нотами. Вы можете сделать джаз-песню, рок-песню, симфонию, любую музыку, которую вы хотите. Это не может быть больше трех минут. Остальное зависит от тебя. Я Серж Танкян, и это мой вызов, я даю вам 7 нот, и вы даете мне все возможное», - сказал он.

Победитель конкурса получит приз в размере 5000 долларов США.