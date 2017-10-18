Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Канады

Министр обороны Армении Виген Саркисян 18 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Армении Джона Рональда Кура (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Армении и Канады в области обороны. Стороны выразили готовность рассмотреть возможности сотрудничества в миротворческой и других сферах.

На совещании также были затронуты вопросы международной и региональной безопасности.