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В Ереване пройдут переговоры между главами МИД Армении и Польши


Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский  20 октября посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, главу МИД Польши примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский  проведут переговоры, по итогам которых они выступят с заявлениями для СМИ.

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