В Ереване пройдут переговоры между главами МИД Армении и Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский 20 октября посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, главу МИД Польши примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский проведут переговоры, по итогам которых они выступят с заявлениями для СМИ.