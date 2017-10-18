Загрязняющие вещества при эксплуатации шахт Амулсара не попадут в окружающую среду: директор компании «Lydian International»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян недавно принял группу инвесторов во главе с президентом и генеральным директором занимающейся реализацией проекта «Amulsar Gold» компании «Lydian International» Говардом Стивенсоном. Г-н Стивенсон ответил на вопросы Арменпресс об инвестиционной среде Армении и прогрессе проекта «Амулсар».

- На прошлой неделе премьер-министром Армении принял группу инвесторов «Lydian International». Можете представить свои впечатления от встречи? «Lydian International» - крупнейший инвестор в стране, каковы были впечатления от инвестиционной сферы Армении? Какие вопросы обсуждались?

- Многие из наших институциональных инвесторов никогда не посещали Армению, и чрезвычайно важно, чтобы они встречались с разными заинтересованными сторонами и получали уверенность в том, что это хорошее место для инвестиций. В группу вошли различные инвесторы и аналитики, которые знакомы с тенденциями рынка. Они представляют канадские, британские, американские и европейские банки, фонды и учреждения.

Посетителей интересовали инвестиционная политика Армении, экономическая перспектива, прогнозы правительства о предстоящих экономических событиях. Я хочу поблагодарить премьер-министра и правительство Армении за организацию встречи и за проявленную открытость к иностранным инвестициям. Это чрезвычайно важно, поскольку данный посыл идет на международные рынки, а не только в горнодобывающий сектор.

-Строительные работы начались в сентябре прошлого года, вы планируете начать добычу золота в 2018 году, на какой стадии сейчас находится программа?

- Проект находится на стадии активного строительства. Мы начали строить инфраструктуру. Мы уже инвестировали более половины обещанных 370 миллионов долларов США в строительство. Я считаю, что в окружающих общинах уже наблюдается заметный экономический рост. У нас более 1200 человек работают над строительством, и более 30% рабочей силы приходится на местные общины.

В последние месяцы проект создавал местные возможности закупок на сумму более ста тысяч долларов в месяц, что очень сильно отразилось на экономике региона. К этому времени в следующем году мы ожидаем, что проект будет работать на полную мощность.

-Как Вы воспринимаете критику со стороны активистов? Каков ваш ответ?

-Я принимаю это с большим пониманием. У Армении, как и у многих постсоветских стран, был негативный опыт добычи полезных ископаемых. На самом деле, даже в США, откуда я родом, ситуация с добычей 30 лет назад и сегодня совершенно отличается с точки зрения улучшенных технологий и экологического менеджмента.

В Армении не так много примеров современной горной промышленности, и скептицизм и отсутствие доверия несколько понятны. Но современные шахты сегодня имеют современные объекты с инженерными решениями для предотвращения неконтролируемых утечек и просачивания в окружающую среду.

Загрязняющие вещества просто не попадают в окружающую среду; это предотвращается большим количеством систем, встроенных в конструкцию шахты. На самом деле, если вы зайдете на строительную площадку Амулсара, то увидите, как построены многочисленные дренажные системы, какие защитные слои находятся под инфраструктурой. Это все современные средства и решения, которые мы используем в Амулсаре.

Я это видел в десятках шахт, в которых я работал в США, в Южной Америке и других странах, и именно так мы строим шахты в Армении. Однако я понимаю проблемы, и мы будем рады принять заинтересованных сторон, которые захотят посмотреть, как мы все строим.