Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление

И Эльмар Мамедъяров, и его президент известны своими безответственными и абсурдными заявлениями. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в ответ на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что после переговоров между президентами Армении и Азербайджана в Женеве президент Армении Серж Саргсян вышел за рамки совместного заявления.

«Поэтому нет необходимости снова показывать свое собственное пещерное мышление, если, конечно, оно вообще существует», - подчеркнул Шармазанов в беседе с Арменпресс