Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление
17:52, 18 Октябрь, 2017
И Эльмар Мамедъяров, и его президент известны своими безответственными и абсурдными заявлениями. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в ответ на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что после переговоров между президентами Армении и Азербайджана в Женеве президент Армении Серж Саргсян вышел за рамки совместного заявления.«Поэтому нет необходимости снова показывать свое собственное пещерное мышление, если, конечно, оно вообще существует», - подчеркнул Шармазанов в беседе с Арменпресс.
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