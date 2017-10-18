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Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление


И Эльмар Мамедъяров, и его президент известны своими безответственными и абсурдными заявлениями. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в ответ на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что после переговоров между президентами Армении и Азербайджана в Женеве президент Армении Серж Саргсян вышел за рамки совместного заявления.

«Поэтому нет необходимости снова показывать свое собственное пещерное мышление, если, конечно, оно вообще существует», - подчеркнул Шармазанов в беседе с Арменпресс.

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