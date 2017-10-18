Президент Республики Арцах направил телеграмму соболезнования семье Левона Айрапетяна

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 18 октября направил телеграмму соболезнования семье Левона Айрапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в телеграмме говорится:

"С чувством глубокого прискорбия восприняли в Арцахе весть о кончине известного армянского предпринимателя, большого патриота и благотворителя, преданного сына нашего народа Левона Гургеновича Айрапетяна.

Левон Айрапетян стоял у истоков становления Республики Арцах, делал все возможное для обустройства и процветания Родины, улучшения жизненных условий и повышения жизненного уровня родного народа. При его содействии в Арцахе были реализованы масштабные программы в разных отраслях экономики, реконструирован монастырский комплекс Гандзасар.

Государство высоко оценило вклад Левона Айрапетяна в дело развития Арцаха. За заслуги перед Родиной он награжден орденом «Месроп Маштоц» и медалью "Благодарность".

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнование всем родным и близким, соотечественникам и друзьям покойного и желаю всем терпения и силы духа.

Светлая память о Левоне Айрапетяне навсегда сохранится в памяти поколений".