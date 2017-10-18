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Половина граждан США считает, что СМИ пишут ложь о Трампе


Почти половина американцев (46%) считают, что ключевые СМИ публикуют сфабрикованные истории о президенте США Дональде Трампе и его администрации, показал опрос издания Politico и компании Morning Consult, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Не согласны с утверждением, что материалы о Белом доме в прессе и на ТВ основаны на выдуманной информации, 37% респондентов.

При этом более половины опрошенных уверены, что у президента не должно быть полномочий, чтобы отзывать лицензию у СМИ, которые, по его словам, публикуют ложную информацию о нем.

Опрос проводился среди почти двух тысяч граждан США в период с 12 по 16 октября. Погрешность результатов составляет два процентных пункта.

 

 



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