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Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли


Итальянская марка одежды и аксессуаров Max Mara создала короткометражный фильм под названием A coat tale («Сказка о пальто»). Как передает Арменпресс, об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

Отмечается, что лента снята в сотрудничестве с T Brand Studio. Сценическое движение срежиссировано Stephen Galloway. В фильме также принимает участие Анна Барышников, дочь артиста Михаила Барышникова.



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