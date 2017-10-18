Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли

Итальянская марка одежды и аксессуаров Max Mara создала короткометражный фильм под названием A coat tale («Сказка о пальто»). Как передает Арменпресс, об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

Отмечается, что лента снята в сотрудничестве с T Brand Studio. Сценическое движение срежиссировано Stephen Galloway. В фильме также принимает участие Анна Барышников, дочь артиста Михаила Барышникова.